Portugal vacinou mais de dois milhões de pessoas contra a gripe

Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal administrou mais de dois milhões de doses da vacina contra a gripe e mais de 1,4 milhões de doses de reforço contra a covid-19.

No dia de 2 de dezembro foram administradas mais de 105 mil vacinas, das quais mais de 40720 vacinas contra a gripe (3.559 em farmácias) e cerca de 64400 doses de reforço da vacina contra a covid-19, informou a Direção-Geral da Saúde, em comunicado.

"A intensificação do ritmo de vacinação continua a ser uma prioridade pelo que os Centros de Vacinação do país estão empenhados em vacinar pessoas convocadas através de agendamento central e local, na sua capacidade máxima", informa a DGS no comunicado.