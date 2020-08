Portugal vai duplicar capacidade de testes para 22 mil por dia

AC Hoje às 13:56, atualizado às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A preparar-se para um aumento do covid-19 no país, o Governo anunciou, esta segunda-feira, que está a trabalhar no aumento da capacidade de testagem para 22 mil testes por dia.

"Ao preparar a estratégia integrada para outono/inverno diagnóstico assume papel primordial", anunciou, esta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, anunciando que está a ser criada uma rede que "permita detetar com rapidez este e outros vírus".

Segundo Lacerda Sales, esta redes vai permitir duplicar a testagem para cerca de 22 mil testes dia; hoje fazem-se 10 mil" diariamente no Serviço Nacional de Saúde (SNS), explicou Lacerda Sales. "No Alentejo e no Algarve, por exemplo, a previsão é de um aumento da capacidade de testagem superior a 400%", frisou.

O plano aprovado a 10 de agosto, tem um financiamento de 8,4 milhões de euros previsto no Programa de Estabilização Económica e Social e a operacionalização técnico-científica fica a cargo do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o presidente do INSA, Fernando Almeida, o aumento de capacidade de testagem vai corresponder a critérios bem definidos e será extensivo a todas as regiões do país.

"Este esforço não tem a ver apenas e só com a covid. Nesta altura tem a ver com o diagnóstico dos casos covid, mas é um investimento que também tem em conta toda a capacidade de diagnóstico para outras emergências e patologias que possam vir a ocorrer", sustentou. Fernando Almeida.

"Todos os investimentos que foram estudados e que estão a ser estudados foram feitos com critérios ouvindo todas as estruturas hospitalares, com a parceria das ARS e com uma equipa que foi nomeada por um despacho específico do senhor secretário Estado", afirmou.

O investimento é sobretudo na área das infraestruturas e dos equipamentos.

"Todo este investimento vai permitir a duplicação da capacidade de testagem se for precisa, no limite, e permite-nos ter uma melhor e maior resposta em todas as regiões do país", declarou.