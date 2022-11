Portugal vai passar a ter um pavilhão na próxima cimeira do ambiente

Inês Malhado Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O ministro do Ambiente e da Ação Climática decidiu que Portugal vai passar a ter um pavilhão nacional na COP, a partir do próximo ano, à semelhança do que já acontece com outros países. Será a primeira vez que o país terá um espaço próprio na cimeira do clima das Nações Unidas (ONU).

Durante a visita à 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), a decorrer na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, Duarte Cordeiro tomou a decisão de ser criado um pavilhão nacional na zona de exposições da cimeira da ONU, já a partir do próximo ano, apurou o JN, junto do ministério.

A próxima cimeira terá lugar no Dubai, Emirados Árabes Unidos, entre 6 e 17 de novembro de 2023. Será a primeira vez que Portugal terá um pavilhão na COP.

PUB

"Decidimos que estava na altura de ter um pavilhão próprio onde pudéssemos mostrar o que de bom temos andado a fazer. Na energia. No setor da água. Na biodiversidade", advertiu o ministério, com vista a "dar visibilidade a políticas ambientais maduras, que têm concitado a admiração de vários países e parceiros".

O ministro quer que esse seja "um espaço de partilha de experiências e resultados nacionais na área da transição energética, da mobilidade e da biodiversidade, mas também um espaço a partilhar com a sociedade civil portuguesa e com as ONGA [Organizações não Governamentais de Ambiente]".

Por agora, a participação de Portugal na COP acontece no pavilhão da União Europeia (UE), onde se realizam reuniões e alguns eventos.

A COP27, a decorrer no Egito, termina esta sexta-feira, 18 de novembro.