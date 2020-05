Portugal vai receber 500 ventiladores pagos mas não entregues pela China

JN/Agências Hoje às 10:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro afirmou, esta segunda-feira, que estão já desde sábado na embaixada de Portugal em Pequim cerca de 500 ventiladores que foram pagos em março pelo Estado Português, mas que não foram entregues pelos fornecedores chineses.

António Costa falou sobre este tema relativo ao atraso na entrega a Portugal de ventiladores, que são essenciais para a recuperação de doentes com covid-19, numa entrevista que concedeu à TSF conduzida por Anselmo Crespo e que durou cerca de uma hora.

"Desde sábado passado, a nossa embaixada em Pequim tem finalmente os famosos 500 ventiladores que tínhamos adquirido. Felizmente que até agora não foram necessários, mas a sua aquisição foi importante, porque temos de reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde", declarou o primeiro-ministro.

Até agora, dos 508 ventiladores encomendados, apenas poucas dezenas chegaram a Portugal. Os restantes ventiladores deveriam já ter chegado no dia 15 de abril.

No início deste mês, numa conversa telefónica com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu-lhe que intercedesse para acelerar a entrega de material "encomendado e pago" à China, em particular ventiladores.