Portugal vai receber cerca de um milhão de testes rápidos de antigénio (TRAg) no âmbito de um acordo-quadro da União Europeia (UE), segundo uma nota colocada, este sábado, no site do Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com a informação, os 100 milhões de euros disponibilizados pela Comissão Europeia para a celebração deste acordo-quadro irão permitir a compra de mais de 20 milhões de testes, que serão distribuídos pelos vários países da UE, segundo o critério estabelecido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

Um primeiro lote de cerca de 750 mil testes será distribuído faseadamente durante as próximas três semanas, de acordo com as necessidades e situação epidemiológica de cada uma das administrações regionais de saúde (ARS).

Os 1.025.219 testes que Portugal vai receber serão alocados à Reserva Estratégica Nacional e distribuídos pelas várias ARS.