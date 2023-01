Portugal vai ter 60 novos hotéis este ano

JN Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Para a indústria do turismo, Portugal continua a ser um destino atrativo. Este ano, o país vai passar a contar com mais 60 novos hotéis. Este reforço da oferta equivale a apetrechar o mercado com mais 6300 quartos.

Segundo adiantou a consultora Neoturis, ao "Jornal de Negócios", tendo como base os custos de construção, o setor vai "investir mais de mil milhões de euros".

Até 2025, as previsões apontam para que sejam inaugurados 190 hotéis, dos quais 60 já este ano. Ao todo, o acréscimo será de 19 mil quartos.