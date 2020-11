Portugal volta a registar mais de seis mil casos de covid, 67% no Norte

Tiago Rodrigues Hoje às 14:21 Facebook

Portugal contabiliza, este domingo, mais 6035 casos - o quarto pior registo, abaixo dos 6602 de sábado - e 76 mortes por covid-19 (foram 55 ontem). Só no Norte há 4022 novos infetados, menos do que os 4154 de sábado, que marcaram um recorde na região, mas com maior percentagem no total de novos casos: 67% contra os 63% de ontem.

O Norte é a região mais afetada, com 4022 novos casos, 67% do total

É a quarta vez que Portugal regista mais de seis mil casos diários e o quarto pior dia em número de novos doentes. Os 6035 infetados das últimas 24 horas só ficam atrás dos 6653 casos notificados na sexta-feira, no pior dia desde o início da pandemia, dos 6640 do dia 7 de novembro e dos 6602 de sábado. No total, foram confirmados até agora 217301 casos de covid-19 no país. Desses, 85854 são casos ativos, com mais 3410 nas últimas 24 horas. Há mais 2688 contactos em vigilância, num total de 94604. Quanto aos doentes recuperados, são mais 2549, de um total de 125066 pessoas que já recuperaram da doença até hoje.

O Norte é a região mais afetada, com 4022 dos 6035 novos infetados (67%) - é o terceiro dia consecutivo com mais de 4000 casos na região, depois dos 4154 de sábado e dos 4061 de sexta-feira -, seguido pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, com 1137 (19%), Centro, com 713 (12%), Alentejo, com 72 (1%), Algarve, com 58 (1%), Açores, com 26 (0,4%), e Madeira, com sete (0,1%).

Em relação às vítimas mortais, são agora 3381 desde o início da pandemia, 76 das quais nas últimas 24 horas, o terceiro valor mais alto, só atrás das 82 mortes registadas na quarta-feira e das 78 de quinta-feira.

Do total de 76 óbitos declarados nas últimas 24 horas, 44 foram no Norte - o segundo pior registo, igual ao valor de quarta-feira e só atrás dos 45 de quinta-feira -, num total de 1563 vítimas mortais, 19 em Lisboa e Vale do Tejo (1269), 11 no Centro (422) e duas no Algarve (34). O Alentejo (76) e os arquipélagos dos Açores (15) e da Madeira (duas) não registaram qualquer morte.

As vítimas mortais são 40 homens (27 com 80 anos ou mais, sete na casa dos 70-79 anos, cinco na dos 60-69 anos e um na dos 50-59 anos) e 36 mulheres (22 com 80 anos ou mais, 11 na casa dos 70-79 anos, duas na dos 60-69 e uma na dos 40-49). No total, já morreram 1725 homens e 1656 mulheres com covid-19 em Portugal.

Há mais 131 doentes internados, num total de 2929, e mais duas pessoas nos cuidados intensivos (são 415 ao todo).