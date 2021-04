Portugal volta a ser destino favorito para as férias de verão

Pedro Emanuel Santos Hoje às 09:44 Facebook

Estudo revela que maioria dos nacionais ainda vai optar por geografias domésticas, sobretudo arrendando casa.

Os portugueses querem voltar a viajar este ano e têm como destino preferido Portugal. A conclusão é do estudo internacional "Vacation Rental Survey", levado a cabo pela empresa de seguros Europ Assistance, em parceria com a norte-americana Phonic.

Segundo a análise, mais de metade dos portugueses planeia viajar "dentro do próprio país", contra 31% que optarão por outras paragens na Europa. Julho, agosto e setembro foram os meses apontados como ideais para fazer as malas. "Apesar da pandemia, os portugueses mantêm a vontade de viajar nos meses de verão. Já 22% dos inquiridos ponderam viajar apenas a partir de 2022", sublinham as conclusões do "Vacation Rental Survey", que, além de Portugal, aprofundou também as intenções do mercado de viajantes de França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália e Reino Unido.

"A disponibilidade de uma vacina comprovadamente eficaz na prevenção contra o coronavírus, e a redução da propagação da covid-19, em Portugal e a nível mundial, são os fatores que mais vão pesar na decisão de fazer uma viagem", aponta o documento.

Outra das tendências para 2021 é o arrendamento de casa, apartamento ou aldeamento como solução preferida para o alojamento durante as férias. A escolha foi assinalada por 40% dos inquiridos, os quais revelaram a intenção de realizarem as reservas através das plataformas online Booking e Airbnb. Já 66% admitiram ainda a possibilidade de fazer um seguro de viagem.

Os resultados serão apresentados hoje na conferência online "VM Talks: viajar depois da pandemia", organizada pela revista "Volta ao Mundo", e que contará com a participação de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, João Horta e Costa, chief comercial officer da Europ Assistance para Portugal, Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens, José Theotónio, CEO do Grupo Pestana, e de Rui Barbosa Batista, vice-presidente da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses. A moderação está a cargo do diretor da Volta ao Mundo, Pedro Ivo Carvalho.

OUTROS DADOS



1000 pessoas por país foram entrevistadas online para a realização do estudo, que envolveu um total de 8770 inquiridos.



72% dos europeus tencionam ser vacinados contra a covid-19 antes de viajarem este ano.

VM Talks às 11 horas A conferência "VM Talks" pode ser vista online, esta terça-feira, às 11 horas, no site e no Facebook da Volta ao Mundo.