Português assassinado com martelo na África do Sul

Um português, com 69 anos, natural de Lamego, foi agredido até à morte com um martelo, na África do Sul.

Tudo terá acontecido durante uma invasão domiciliária, ocorrida no passado domingo, em Glen Erasnia Estate, Glen Marais, Kempton Park, um complexo residencial de alta segurança.

Segundo noticiou o Jornal da Madeira, a mulher da vítima, com 65 anos, lusodescendente, também foi agredida, encontrando-se internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Union Hospital, Alberton, Ekurhuleni. De acordo com o filho do casal, o seu estado de saúde inspira cuidados.