Português não pode conhecer a filha por causa da pandemia

Bebé nasceu há cerca de dois meses na Tailândia, que não aceita entrada de passageiros de países de risco.

Bruno Amaro está desesperado. Por causa da pandemia de covid-19, ainda não conseguiu conhecer a filha que nasceu há dois meses, na Tailândia. Tudo porque aquele país considera Portugal uma origem de risco. O português, residente no Porto, já tentou de tudo. Mas todas as respostas vão no sentido de que só poderá reunir-se com a namorada e a filha durante o próximo ano.

Bruno Amaro conheceu a namorada, Katae, quando exercia funções de treinador de patinagem na Tailândia. É animador turístico e instrutor de vários desportos, incluindo radicais. Estava para casar, quando teve que regressar a Portugal, por causa do visto. Acabou confinado em Espanha, no pico da pandemia. Entretanto, a Tailândia fechou o espaço aéreo, precisamente por causa da covid-19.