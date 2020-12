Português vai dirigir Departamento de Regulação da OMS

Catarina Silva Hoje às 14:28 Facebook

O professor catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Rogério Gaspar, vai assumir já em janeiro de 2021 o cargo de diretor do Departamento de Regulação e Pré-qualificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), em Genebra. Uma das missões será avaliar medicamentos e vacinas para a covid-19, que têm como destino os países em desenvolvimento.

O departamento que Rogério Gaspar vai dirigir tem um papel fundamental na regulação e acesso a medicamentos no quadro do sistema das Nações Unidas (ONU). O português vai substituir na OMS a anterior diretora irlandesa Emer Cooke, que entretanto assumiu funções como diretora executiva da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês), em Amesterdão.

Rogério Gaspar foi vice-presidente do Infarmed e membro do Conselho de Administração da EMA - supervisionou e participou em diferentes projetos nesta área nas Américas, África, Sudeste Asiático e em vários países da União Europeia. Entre 2013 e 2017 exerceu funções na Reitoria da Universidade de Lisboa, supervisionando as áreas da Investigação & Desenvolvimento, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento.

É ainda vice-presidente da European Federation of Pharmaceutical Sciences (EUFEPS), coordenador da European Science for Health (EurSci4Health) e Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Farmacêuticas (SPCF).