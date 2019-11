Portuguesas gastam 230 mil euros/mês a tratar menopausa

Emília Monteiro Hoje às 09:31 Facebook

As portuguesas gastaram quase 232 mil euros, por mês, em medicamentos para tratar a menopausa, em 2018. Um valor que se mantém estável nos últimos anos e que revela a necessidade de as mulheres recorrerem a fármacos para minorar os sintomas.

No mesmo ano, foram vendidas 264 mil unidades do medicamento que junta estrogénio e progestativo. Os dados, avançados ao JN pela consultora IQVIA, têm por base as vendas efetuadas em farmácias e demonstram que as mulheres portuguesas continuam a recorrer ao tratamento hormonal para reduzir sintomas "como insónias, suores noturnos e dores de cabeça".

Em geral, os ginecologistas portugueses desvalorizam o estudo publicado na revista científica "The Lancet" que estabelece uma causa direta entre a terapia de substituição e o cancro da mama. Segundo o estudo realizado nos Estados Unidos, quanto mais tempo as mulheres realizarem o tratamento hormonal, maior é o risco de lhes ser diagnosticado cancro, sendo que o risco começa um ano após a toma da medicação e prolonga-se pelos dez anos seguintes.