Portuguesas só vivem 58 anos com saúde

Ana Vieitas Hoje às 18:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Os resultados falam por si. As portuguesas estão entre as mulheres europeias que vivem mais anos sem saúde. O estudo do Eurostat, publicado esta segunda-feira, revela que Portugal é o quinto país da Europa com pior registo na qualidade de vida feminina à medida que vai envelhecendo e a segunda nação com maior diferença entre géneros. A avaliação é referente a 2020, o primeiro ano da pandemia.

Portugal ocupa o 25.º lugar numa lista com 29 países europeus, sendo o 5.º pior. Só as mulheres da Letónia, Finlândia, Eslováquia e Dinamarca vivem menos tempo do que as portuguesas sem saúde.

As mulheres lusas apenas podem esperar viver sem doença grave até aos 58,7 anos. Quanto aos homens, Portugal está em melhor posição (19.º) na continente europeu - vivem sem doenças debilitantes até aos 60,8 anos. Ainda assim, está abaixo da média da União Europeia, que é de 63,5 anos saudáveis para o sexo masculino e de 64,5 anos para o sexo feminino.

Diferença entre sexos

Com estes dados, é possível concluir que, embora as mulheres portuguesas tenham uma esperança média de vida superior à dos homens, o tempo estimado de vida com qualidade é inferior em 2,1 anos. Esta diferença é a segunda mais elevada a nível europeu, apenas sendo superada pelos Países Baixos com um valor diferencial de 2,8 anos.

Em relação a 2019, Portugal melhorou no ranking europeu no que às mulheres diz respeito, embora permaneça entre os piores. Este estudo analisa dados de três fases da vida da população inquirida à nascença, aos 50 anos e aos 65 anos, focando-se nos residentes em casas privadas e excluindo residentes em lares.