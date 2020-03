Portugueses "abandonados" em Buenos Aires sem voo de regresso

Teixeira Correia Hoje às 18:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 45 portugueses estão retidos em Buenos Aires, na Argentina, depois dos voos de regresso a Portugal, previstos para amanhã, quinta-feira, terem sido cancelados, face à pandemia do coronavírus.

Um dos grupos viajou para a capital argentina para visitar a Expoagro, a mais importante exposição agroindustrial em campo aberto daquele país sul-americano, numa viagem organizada pela Associação de Agricultores do Baixo Alentejo (AABA), com sede em Beja.

Estes cidadãos saíram de Portugal no dia 6 de março, num voo da companhia espanhola Ibéria, com destino a Madrid e depois rumo a Buenos Aires, na Argentina. O regresso, pela mesma rota, estava previsto para amanhã, quinta-feira, mas foi cancelado.

Os portugueses contactaram a Embaixada de Portugal na capital argentina, para procurarem ajuda com vista a conseguir uma solução para o repatriamento mas a resposta, segundo Francisco Palma, presidente da AABA, não foi a esperada. Uma funcionária "entregou-nos duas fotocópias do site da Aerolines Argentinas com os contactos e os valores dos bilhetes sem impostos e que se têm que comprar presencialmente", disse ao JN.

O agricultor mostrou-se agastado com a situação, afirmando: "é caricata a utilidade das nossas representações diplomáticas. Deixam as pessoas ao abandono"

"Até hoje, pagando preços exorbitantes por novos bilhetes, 14 elementos do grupo já regressaram a Portugal. Mas nem todos podem dispensar verbas astronómicas", sustentou Francisco Palma.

Apesar de ainda poderem circular pelas ruas de Buenos Aires, o grupo tem estado confinado a maior parte do tempo ao "El Conquistador Hotel", procurando em conjunto encontrar uma saída para deixar a Argentina.

Um outro grupo de 15 portugueses, que foram em viagem de turismo, está num hotel próximo, estando todos em contacto visando uma solução para o seu repatriamento.