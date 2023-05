Portugueses ainda desvalorizam o valor do seu colesterol

Isabella Augusto Hoje às 19:14 Facebook

Com o intuito de consciencializar para o impacto que o colesterol representa na vida dos portugueses, como fator de risco para as doenças cardiovasculares, a Fundação Portuguesa de Cardiologia alerta que é fundamental prevenir e aumentar a literacia. Maio é o mês do coração.

A campanha que tenciona alertar para o índice de colesterol na vida dos portugueses tem como parceira a Fundação Portuguesa de Cardiologia e a Metris (GFK), que é uma das maiores empresas de estudos de mercado do país. De acordo com o estudo "Os portugueses e o colesterol 2023", há falta de conhecimento entre os portugueses sobre o risco que esta patologia representa.

Segundo o estudo, em Portugal, em média, morrem 80 pessoas por dia devido a doença cardiovascular. E a Fundação Portuguesa de Cardiologia garante que cerca de oito em cada 10 óbitos por causas cardiovasculares que ocorrem precocemente, ou seja antes dos 70 anos, podiam ser evitados.

74% dos portugueses, isto é 3 em cada 4, assume que não sabe qual é o valor do seu colesterol

De acordo com o estudo realizado, 74% dos portugueses, isto é 3 em cada 4, assume que não sabe qual é o valor do seu colesterol, desconhecimento que é muito expressivo nas camadas mais jovens (18-24 anos e 25-44 anos), mas que diminui com a idade dos inquiridos (45-64 anos e 65 e mais). Apenas 26% dos inquiridos sabe o seu valor e a relevância que o colesterol tem enquanto fator de risco. A grande maioria dos portugueses (89%) inquiridos pelo estudo afirma que o colesterol é uma gordura que circula no corpo e 64% afirma que um valor considerado "normal" é inferior a 190 mg/dL.

O presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Manuel Oliveira, afirma que" é importante os portugueses estarem atentos aos valores das LDL (low density lipoprotein ou lipoproteínas de baixa densidade), vulgarmente conhecidas como o "mau colesterol", por ser aquele que, ao depositar-se na parede das artérias, provoca a aterosclerose".

O foco principal da campanha deste ano é" tornar visível o que não se vê nem se sente, o "mau" colesterol, (LDL), que só se vê que está elevado quando são feitas análises para a sua medição", diz a Fundação.

A campanha está presente nos mais diversos meios de comunicação social, televisão, rádio, imprensa e nos hipermercados e eventos desportivos. A campanha também integra a concretização de rastreios cardiovasculares em locais públicos e em empresas.