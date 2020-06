Portugueses ainda não podem entrar no Reino Unido sem quarentena

JN/Agências Hoje às 09:47, atualizado às 10:54 Facebook

O Governo britânico vai dispensar o cumprimento de quarentena a pessoas que cheguem ao Reino Unido vindo de alguns países com um risco baixo de infeção com covid-19, mas a inclusão de Portugal está incerta.

De acordo com o "The Times", o Governo de Boris Johnson está perto de fechar uma lista de 10 países considerados seguros para os turistas britânicos viajarem sem que seja necessário ficarem em isolamento durante duas semanas no regresso, como acontece atualmente.

A lista inclui países como França, Espanha, Grécia, Itália e Turquia devido aos baixos níveis de infeção com coronavírus, mas Portugal, adianta o jornal, é objeto de um "debate intenso" devido ao recente surto no Algarve.

Desde 8 de junho que todas as pessoas que chegam ao Reino Unido são obrigadas a ficar em isolamento durante 14 dias para reduzir a probabilidade de contágio

Uma fonte do Governo disse ao jornal que "qualquer decisão em aceitar corredores de viagens com outros países será baseada em critérios rigorosos de saúde pública".

O Governo português tem sido ativo na pressão junto das autoridades britânicas para abrir um "corredor aéreo" para Portugal, destino de mais de 2,5 milhões de britânicos todos os anos, que representaram quase 20% das dormidas de estrangeiros em 2019.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse à BBC no início de junho estar em negociações com Londres e manifestou esperança de alcançar um acordo até ao final do mês e no sábado o embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes, voltou a manifestar interesse num entendimento. "Nós pensamos que a situação está sob controlo e ficaríamos felizes em receber, como antes, o maior número possível de britânicos", afirmou na altura.