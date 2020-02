Voo dos portugueses de Wuhan marcado para as 21 horas

Nuno Miguel Ropio Hoje às 13:42, atualizado às 16:45 Facebook

A aeronave que rumou à China para resgatar o grupo de portugueses de Wuhan, epicentro do coronavírus, tem partida marcada para as 21 horas portuguesas [cinco hora da manhã chinesas]. Chegará a Marselha pelas 8.30 horas de domingo. Os 17 cidadãos nacionais estão calmos e ainda não foram sujeitos a exames pelas autoridades sanitárias da China dentro do aeroporto.

O embarque no A380, da companhia portuguesa Hi Fly que saiu de Beja na quinta-feira, era esperado para perto da meia-noite local [na China são mais oito horas do que em Portugal. Mas entretanto os planos mudaram e o voo só irá verificar-se, em princípio, pelas cinco da manhã, horas locais [21 horas em Portugal].

A aeronave só aterrará em solo chinês, em horas locais, às 00.33 horas. Sendo que ainda tem pela frente cerca de hora e meia de voo pela frente.

Tal como o JN tinha adiantado este sábado de manhã, com base em fontes ligadas à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) - que está a coordenar este trabalho de evacuação - a aeronave ​​​​​​tem como destino Marselha, para uma base da Direção de Proteção Civil francesa - a entidade congénere da portuguesa. Ali são esperados pelas 8.30 horas. Porém, o grupo desconhece a que horas segue para a Base de Figo Maduro, em Camarate.

Os portugueses são 17, e depois de terem passado como estava planeado pelo Consulado francês, onde foram esclarecidos sobre o vírus, estão agora no aeroporto de Wuhan, onde aguardam já há algum tempo serem sujeitos a exames pelas autoridades chinesas. Quem acusar estado febril não embarcará no A380.

Refira-se que os portugueses foram recolhidos um a um pelo autocarro, em cada um dos domicílios, de acordo com as indicações dadas pela Embaixada de Portugal no WeChat", uma rede social chinesa.



Após algumas horas de espera no aeroporto de Hanói, no Vietname, devido à necessidade de autorização por parte das autoridades locais e chinesas, a aeronave portuguesa conseguiu rumar já esta manhã a Wuhan, no centro da China.

Este percalço, que começou por volta das 10 horas da manhã, surgiu na sequência das relações tensas existentes entre o Vietname e a China.

A chegada a Lisboa será em Figo Maduro, a bordo de um C-130 da Força Aérea, que irá buscar os portugueses à base da Proteção Civil francesa em Marselha, adiantaram ao JN fontes da Proteção Civil nacional.