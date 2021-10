Portugueses em destaque na Semana Europeia das Regiões e das Cidades

Delfim Machado * Hoje às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

A comissária europeia da Política de Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, vai estar em destaque no primeiro dia da 19ª Semana Europeia das Regiões e das Cidades, que decorre em Bruxelas a partir desta segunda-feira, ao longo de quatro dias. Ricardo Rio, autarca de Braga, também tem um papel de relevo, mas no segundo dia.

A Semana Europeia das Regiões e das Cidades conta com mais de 300 sessões e quase 850 oradores ao longo de quatro dias. A organização, a cargo da Comissão Europeia e do Comité Europeu para as Regiões, colocou apenas três sessões em plano de destaque para o primeiro dia. Em todas, Elisa Ferreira é oradora.

O preenchido dia da comissária portuguesa começa com uma conferência de imprensa onde fará o balanço da política de coesão da União Europeia na resposta à pandemia, às 11 horas. À tarde, pelas 14.30 horas, Elisa Ferreira participa na abertura política da Semana Europeia, ao lado de Apostolos Tzitzikostas, presidente do Comité Europeu das Regiões.

Às 19 horas, a portuguesa é a única interlocutora de um diálogo aberto com cidadãos europeus sobre a política de coesão. Pelo meio, à margem do programa, tem ainda agendadas entrevistas a órgãos de comunicação social italianos e portugueses, entre os quais se inclui o JN.

Este ano, a Semana Europeia das Regiões e das Cidades reúne sob o lema "Juntos pela Recuperação", dividido em quatro temas centrais. São eles a "Transição Verde: para uma recuperação sustentável e verde"; "Coesão: da emergência à resiliência"; "Transição Digital: para pessoas"; e "Envolvimento dos Cidadãos: para uma recuperação inclusiva, participativa e justa".

Na terça-feira, segundo dia do programa, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, é um dos oradores principais do workshop "Regiões e Municípios para uma transição verde", um dos mais importantes de toda a semana, tendo em conta que as questões ambientais são centrais e transversais a quase todos os eventos. Ao lado, terá a vice-presidente da Câmara Municipal de Budapeste, Kata Tüttö.

A Semana Europeia das Regiões e das Cidades é um evento anual de quatro dias em que as cidades e regiões mostram a sua capacidade para criar crescimento e emprego, implementar a política de coesão da União Europeia e provar a importância dos níveis local e regional para o desenvolvimento da Europa. É o maior evento anual em Bruxelas dedicado à política de coesão.

PUB

* enviado JN a Bruxelas