Portugueses estão a confinar menos agora do que em março

Apesar do reforço das restrições neste segundo confinamento geral, os portugueses continuam a sair mais à rua do que no primeiro.

Com a interrupção da atividade letiva, o confinamento cresceu, mas a média nos primeiros seis dias úteis não foi além dos 51%, longe dos 65% verificados em março e abril, na primeira vez que o país confinou.

De acordo com os dados da consultora PSE, o encerramento das escolas, a 22 de janeiro, permitiu colocar metade do país em casa, à exceção das últimas quinta e sexta-feira, que registaram, respetivamente, 46 e 48% da população confinada.

Esta "erosão do confinamento" reflete-se no Índice de Mobilidade - que reflete a população em circulação, em distância e tempo, em que 100 representa o valor da mobilidade média pré-covid - que aumentou, especialmente na sexta, quando foi de 72, ou seja, apenas 28 pontos abaixo da mobilidade antes da pandemia.

"Isto significa que aproximadamente 72% da população que circulava no período pré-pandemia esteve em circulação (antes da pandemia, cerca de 75% da população circulava em média por dia)", observa a PSE, em comunicado.

O confinamento adicional, ou seja, a população que adicionalmente está confinada em comparação com o que seria o nível normal antes da crise sanitária, também tem vindo a descer desde terça-feira, atingindo os 23% na sexta. Numa análise à média semanal nos dias úteis, está aproximadamente a 10 pontos percentuais do verificado em março e abril.

"Em suma, nos dias úteis, para além do confinamento natural que já existia antes da pandemia, em março-abril do ano passado, chegou a haver, em média, mais 36.5% da população que confinou. Nesta última semana, esse acréscimo ficou-se pelos 27%", refere a empresa que, desde 2019, estuda a mobilidade dos portugueses, recolhendo e monitorizando os dados, de forma contínua, a partir de uma aplicação móvel de um painel de 3670 indivíduos.