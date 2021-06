Portugueses estão a emigrar menos para Espanha

Rui Abreu Hoje às 21:24 Facebook

Apenas 6471 portugueses emigraram para Espanha no ano passado, valor que apresenta um decréscimo quando comparado com os cerca de 10000 emigrantes em 2019. O Instituto Nacional de Estadística registou a entrada de 523618 estrangeiros, sendo que os portugueses representam 1.2% da contabilização.

A emigração portuguesa, para Espanha, decresceu 36,3% em 2020, seguindo-se a uma quebra de 40.1%, em 2019. Este decréscimo significativo pode ser justificado, em grande parte, pelas restrições de mobilidade devido à pandemia por covid-19.

Na análise gráfica, durante o período de 2000 a 2020, o valor mínimo de emigrantes portugueses em Espanha foi no ano de 2000, quando foram contabilizadas 2955 entradas, menos 4471 emigrantes do que no ano de 2020 e menos 25178 emigrantes portugueses do que no ano de 2007, ano em que se registou o valor máximo de entradas entre 2000 e 2020: 27178 entradas.

Após o boom de 2007, verificou-se uma quebra da entrada de portugueses em Espanha até 2013, altura em que a tendência se inverteu.

Desde 2013 que Espanha estava a ser mais procurada pelos portugueses, embora a tendência geral em Portugal seja de decréscimo. Mas desde 2018 as entradas de portugueses no país vizinho estão em queda.