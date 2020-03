Portugueses fretaram avião para regressar do Norte de África

Glória Lopes Ontem às 22:56 Facebook

Um grupo de 15 portugueses que se encontram no Norte de África, onde praticavam todo-o-terreno, fretou um avião para regressar a Portugal, dada a evolução da progressão da pandemia do novo coronavírus.

O repatriamento vai ser realizado na segunda-feira por um avião do Grupo Sevenair. O voo sairá de Tires, pela manhã, com destino a Argel, onde recolherá o grupo. Durante a viagem de regresso, fará escala em Málaga, antes de aterrar no aeroporto de Faro, a meio da tarde.

Segundo informações da Sevenair, "nenhum dos passageiros tem sintomas de infeção do vírus e [todos] irão permanecer em quarentena assim que regressem". A empresa deu ainda conta que este voo seguirá o plano de contingência da empresa, estando os passageiros obrigados a viajar com máscaras e luvas fornecidas pela empresa, entre outros procedimentos a cumprir.