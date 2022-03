Portugueses gastam 6,45 milhões por mês para dormir melhor

No segundo ano da pandemia, venda de medicamentos com receita baixou mas produtos de venda livre subiram.

Os portugueses gastaram em média 6,45 milhões de euros por mês em produtos para dormir no ano passado, num total de 77,43 milhões de euros. Os dados, avançados ao JN pela consultora IQVIA XTrend, são referentes à venda em farmácias de medicamentos com e sem receita médica e são, no entender de Teresa Paiva, especialista na área do sono, valores "assustadores". Hoje celebra-se o Dia Mundial do Sono.

Segundo a IQVIA, em 2021 as vendas em farmácia de hipnóticos, sedativos e tranquilizantes com receita médica totalizaram 67,99 milhões de euros e equivalem à aquisição de 15,18 milhões de embalagens. Correspondem a um decréscimo de 1,7% em relação a 2020, ano em que se venderam 73,65 milhões de euros e 15,44 milhões de embalagens.