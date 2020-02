Ana Gaspar Hoje às 07:41 Facebook

Entre janeiro e novembro de 2019 os portugueses deixaram 669,8 milhões de euros em medicamentos nas farmácias, mais 18,5 milhões (2,8%) do que no mesmo período de 2018.

Os dados da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), revelados esta semana, mostram que o número de embalagens dispensadas também cresceu. Foram 151,1 milhões, mais 3,2 milhões de caixas (2,2%) do que no período homólogo. Já o preço médio por embalagem também subiu 2,3% para 12,43 euros.