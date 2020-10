Portugueses já fizeram registo de 2,6 milhões de animais domésticos

Hermana Cruz Hoje às 09:10 Facebook

A criação da plataforma de registo único de animais de companhia, o Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), levou a um acréscimo de 25% na inscrição de cães, de 50% de furões e 126% de gatos. Ainda assim e, apesar da obrigatoriedade introduzida há precisamente um ano da instalação de chips também nos gatos, 90% do total dos 2,6 milhões de animais registados são cães, com a idade média de 6,5 anos.

Quando em outubro do ano passado se deu a fusão das bases de dados do Sistema de Identificação de Canídeos e Felídeos (SICAFE) e do Sistema de Recuperação Animal (SIRA), estavam registados 1 893 124 cães, 106 554 gatos e 791 furões, adiantou, ao JN, o Ministério da Agricultura.

Com a entrada em funcionamento do Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), gerido pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, verificou-se "um acréscimo generalizado de registos de animais de companhia de cerca de 31%", num ano de funcionamento", espaço de tempo em que foram efetuados "mais de 600 mil registos". "Com especial relevância para o registo de felídeos, que aumentou para mais do dobro", destaca o Ministério da Agricultura. De facto, a 25 de outubro de 2019, eram 106 554 os gatos inscritos. Agora, são 241 838, o que representa um aumento de 126%. Em média, os gatos têm 5,5 anos.