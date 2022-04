Portugueses querem saber mais sobre ambiente no Google. Estas são as perguntas mais pesquisadas

Pesquisas no Google sobre matérias ambientais entre janeiro e abril aumentaram face ao ano passado.

Os portugueses mostram-se mais consciencializados para as questões ambientais, pelo menos na hora de fazer pesquisas na Internet, mostram novos dados da Google avançados ao JN. Entre os dez tópicos de pesquisa sobre ambiente que mais cresceram em Portugal face ao ano anterior, destacam-se três que registaram aquilo a que a empresa chama de "breakout". Entre 1 de janeiro e 7 de abril, os temas "reciclagem de pneus", "energias renováveis" e "despejo de lixo ilegal" tiveram um crescimento superior a 5000%, face ao mesmo período de 2021.

Quatro tópicos alcançaram um aumento de mais de 100%: "embalagem sustentável" (248%), "negócio sustentável" (231%), "índice da qualidade do ar" (141%) e contaminação dos solos (106%). E outros três - "sustentabilidade social", "poluição do ar" e "comunidade de energia solar" - registaram um aumento nas pesquisas de 94% (nos dois primeiros casos) e 88% (no terceiro).