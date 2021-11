Portugueses sem medo de viajar esgotam Natal e passagem de ano

Hoje às 08:10 Facebook

Portugueses não abdicam de viajar. Há hotéis sem vagas para as festas em Lisboa, Porto, serra da Estrela e Alentejo, com ocupação pouco abaixo dos valores pré-covid.

Num ano em que o turismo começou a renascer, apesar de ainda haver restrições devido à pandemia, as viagens de Natal e de fim de ano estão com elevada procura e já há partidas esgotadas, em voos charter e em voos regulares, para destinos considerados seguros. A oferta é menor do que noutros anos, por isso esgotou mais depressa, asseguram as agências de viagens. E, para já, não se registam desistências devido às novas restrições impostas pelo Governo a partir de 1 de dezembro.

"Quem quis passar a passagem de ano fora de casa começou a reservar em setembro ou outubro, porque nesta altura já há algum tempo que estão esgotados os lugares para Cabo Verde, Funchal, há poucos lugares para Porto Santo e Brasil", enumerou Nuno Mateus, vice-presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) e diretor do operador turístico Solférias. "Como ainda há muitos destinos ainda fechados devido à covid-19, a oferta de viagens é reduzida (antes da pandemia falaríamos de 50 destinos, agora são meia dúzia) e as datas esgotaram depressa", acrescentou.