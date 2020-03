Portugueses têm de avisar já autoridades para sair de Marrocos até quarta-feira

Nuno Miguel Ropio Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo tem dois voos preparados para retirar, na quinta-feira, os portugueses que queiram sair de Marrocos, que cortou as ligações aéreas com países europeus por causa do coronavírus. Quem quiser voltar a Portugal tem de manifestar rapidamente essa vontade junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A Embaixada de Portugal em Marrocos informou, através da rede social Facebook, que o Governo "está a organizar dois voos" para retirar os portugueses daquele país do Norte de África, que suspendeu todas as ligações aéreas com destino a países europeus com casos de Covid-19, a partir de quinta-feira.

A possibilidade de os cidadãos nacionais poderem sair pelas fronteiras terrestres de Bab-Sebta (Ceuta) e Beninsar (Melilha) já deixou de ser possível para os portugueses. Somente os espanhóis e residentes em Espanha as poderão usar.

Por isso, a Embaixada portuguesa alerta que só "permanecem abertas até quinta-feira dia 19 as ligações de caráter excecional cujo objetivo é a saída do país - voos vazios à chegada".

Quem quiser sair deve inscrever-se naqueles voos através do email sconsular.rabat@mne.pt ou dos números de telefone do Gabinete de Emergência Consular.