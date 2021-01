Portugueses usaram menos a máscara nas últimas semanas

JN/Agências Hoje às 14:29 Facebook

Os portugueses utilizaram menos a máscara de proteção contra a covid-19 nas semanas que coincidiram com o Natal e o Ano Novo, segundo um estudo divulgado, esta terça-feira, pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Universidade Nova de Lisboa.

Os números foram também apresentados pela diretora da ENSP, Carla Nunes, na reunião no Infarmed entre políticos, epidemiologistas e especialistas em saúde pública sobre a evolução da pandemia, na qual observou que "o número de pessoas que reporta utilizar 'sempre' a máscara quando sai de casa e está com outras pessoas que não vivem consigo diminui 10,4% nas últimas duas quinzenas", passando de 86,7% na quinzena de 28 novembro a 11 de dezembro para 76,3% na quinzena entre 26 de dezembro e 08 de janeiro.

Além deste dado, o estudo sobre as perceções sociais em relação à covid-19 evidenciou que na última quinzena houve 60% das pessoas que estiveram num grupo com 10 ou mais pessoas que revelaram não ter tido sempre a máscara colocada no rosto, o que se traduz num crescimento de 33,6%.

Os dados dizem respeito a 528 respostas recolhidas entre 12 dezembro de 2020 e 08 de janeiro deste ano.

Quanto às vacinas que estão a ser desenvolvidas contra a covid-19 e que começaram a ser administradas em Portugal a partir de 27 de dezembro - com prioridade aos profissionais de saúde e que entretanto já se alargou aos lares de idosos -, Carla Nunes realçou uma evolução positiva tanto ao nível da confiança na segurança e na eficácia das mesmas, como na intenção de serem abrangidas pela campanha de vacinação.

De acordo com a diretora da ENSP, as pessoas que respondem "'muito confiante ou confiante' estão a ganhar espaço" na amostra, representando 84,1%, sendo que apenas 15,9% das pessoas indicam estar 'pouco ou nada confiante' ao nível da segurança e eficácia da vacina.

"Em relação à intenção de tomar a vacina, vemos um padrão muito claro no sentido de tomar a vacina logo que esteja disponível. Estamos com 65,8% de pessoas que dizem que querem tomar logo que seja possível", finalizou.