Poucas câmaras estão a cobrar as multas de estacionamento no seu concelho

Dos 117 municípios que assumiram essa competência do Estado, só 12 confirmaram ao JN que estão a exercê-la.

Poucos municípios estão a processar e a cobrar multas de estacionamento no seu território, apesar de 117 câmaras já terem reclamado essa atribuição do Estado para si. A maioria (96) aceitou a competência em 2019. Essa tarefa da descentralização não saiu do papel em grande parte das autarquias que se predispuseram a executá-la. Ao JN, só 12 câmaras confirmaram que estão a cumprir: Gondomar, Maia, Aveiro, Almada, Paços de Ferreira, Crato, Abrantes, Lousada, Portimão, Torres Vedras, Tavira e Vila Nova de Poiares.