Poucos milhares de crianças inscritas para vacinação

JN Hoje às 11:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A diretora-geral da Saúde admitiu, esta manhã de quinta-feira, que estão "poucos milhares de crianças inscritas" para tomarem a primeira dose da vacina contra a covid-19.

Graça Freitas apelou aos pais que ainda não vacinaram os filhos para aproveitarem este fim de semana (5 e 6 de fevereiro) dedicado à faixa etária dos 5 aos 11 anos. Há cerca de 200 mil crianças nestas idades que ainda não tomaram qualquer dose.

Apesar dos especialistas considerarem que o pico da pandemia já passou, a diretora-Geral da Saúde lembrou que ainda há muitos casos entre os mais pequenos.

"Ainda estamos num período epidémico, ainda há muitos casos de doença entre as crianças e comparando a gravidade da doença com os pouquíssimos efeitos secundários da vacina vale a pena vacinar", afirmou Graça Freitas, em declarações à Rádio Renascença.

A diretora-Geral da Saúde frisou que a vacinação das crianças contra a covid-19 é segura, passou pelo "crivo" das duas maiores agências reguladoras do medicamento do Mundo (a europeia EMA e a norte-americana FDA) e é recomendada pelas grandes sociedades científicas de pediatria.

Graça Freitas reiterou ainda que a morte da criança de seis anos no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a 16 de janeiro não está relacionada com a vacina nem com a covid-19, apesar de estar infetada.

Em declarações à imprensa, a responsável adiantou que das 95 mil crianças que tomaram a primeira dose da vacina em dezembro, cerca de 40 mil ficaram entretanto infetadas e não poderão tomar a segunda dose.

PUB

Mais de 301 mil crianças estão imunizadas com a primeira dose, segundo o último relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde. A maioria (mais de 200 mil) foi vacinada na primeira semana de janeiro e ainda não pode receber a segunda dose.