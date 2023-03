Poupança com redução do IVA nos 44 alimentos não chega a oito euros

Carla Soares Hoje às 07:30 Facebook

A lista de produtos isentos de IVA anunciada por Costa chega esta terça-feira ao Parlamento e dura entre abril e outubro. Retalhistas só ajustam preços 15 dias depois da publicação da lei.

Entre o próximo mês e outubro, os consumidores não pagarão IVA em 44 bens alimentares, numa lista com taxa zero. Mas, no total, a poupança não chega aos oito euros numa seleção de produtos que o JN fez na loja online do Continente com os artigos mais baratos (baixa de 127,35 para 119,56 euros, menos 7,79). Do pão à batata, dos brócolos ao melão, ou ainda do feijão às ervilhas, o cabaz apresentado pelo Governo tem um pouco de tudo, sem esquecer o leite, o queijo, a sardinha, o bacalhau e o azeite. A proposta de lei dá hoje entrada no Parlamento, após o Conselho de Ministros ter reunido ontem para a aprovar, segundo anunciou António Costa.

Porque "é preciso falar com clareza para não criar ilusões", explicou que só "15 dias após a publicação da lei, o retalho alimentar procederá à redução do preço em conformidade com a redução do IVA". Só então os consumidores sentirão a baixa de preços. Avisou que, antes da entrada em vigor, a medida "requer uma aprovação de lei na Assembleia da República", pedindo "a maior rapidez aos partidos" para que o debate da proposta seja agendado e Marcelo Rebelo de Sousa a possa promulgar.