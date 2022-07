Poveiros de novo em destaque na disciplina de História

É a melhor escola da Póvoa de Varzim e a segunda melhor pública do distrito, logo a seguir ao Conservatório de Música do Porto. Este ano, a Escola Secundária Eça de Queirós repetiu ainda o feito de 2021: foi a melhor pública no exame de Historia.

Ali, se fizeram 791 exames com uma média de 13,52 valores. "Apesar das vicissitudes da pandemia, nunca nos esquecemos que o acesso ao Ensino Superior é o objetivo de muitos dos nossos alunos e sentimos a obrigação de os preparar bem para os exames", afirma o diretor, Eduardo Lemos, satisfeito por ver a "Eça" há vários anos no "top 10" das escolas públicas.