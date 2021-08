Praias a Norte: "S. Pedro apanhou covid e está em isolamento"

Ana Trocado Marques com Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:27 Facebook

Mau tempo do mês de julho nos areais do Norte deixa banhistas em casa e estraga verão a quem vive da praia. Banhistas lamentam azar com o tempo, que só deu tréguas no início da semana.

É agosto, mas não parece. Nevoeiro, chuva, nortada, noites geladas. No ano passado, a pandemia arruinou o verão. Este ano, nas praias do Norte, o S. Pedro recusou-se a cooperar até ao início desta semana e o mau tempo afastou os banhistas em julho. De Gaia a Vila Praia de Âncora, quem vive da praia resigna-se a mais "um verão para esquecer".

"As noites estão muito desagradáveis, é onde se nota uma maior quebra", conta Rui Bessa, que, há seis anos, gere o bar e é concessionário da praia de Salgueiros, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. No estacionamento não faltam lugares vagos. No areal, uma ou outra família desafia o nevoeiro, que mais parece chuva miudinha. As espreguiçadeiras estão vazias. Ao fim de semana, o movimento cresce, mas "muito longe da pré-pandemia".