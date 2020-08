Praias do Norte com 2,3 milhões de veraneantes

Joana Amorim Hoje às 10:25 Facebook

Desde o início da época balnear, que vai ser prolongada na região até dia 13, bandeira triangular vermelha, de ocupação plena, foi hasteada 371 vezes.

Está já para publicação em "Diário da República" a portaria que prolonga a época balnear nas praias da Região Norte até ao próximo dia 13 (ver pág. 20). O bom tempo que se avizinha e o cumprimento das restrições determinadas devido à covid-19 permitiu a tomada da decisão. Entre 27 de junho e 27 de agosto, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) estima que 2,3 milhões de pessoas tenham passado pelos areais nortenhos.

Conforme o JN noticiou esta sexta-feira, a proposta foi avançada pela APA que, em articulação com nove municípios, a Autoridade Marítima Nacional e os concessionários entendeu haver condições para o prolongamento. Em causa, as praias de Espinho, Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo e Caminha.