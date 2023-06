Pratos vegetarianos ganham terreno nas cantinas das escolas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 07:43 Facebook

Milhares de refeições são servidas diariamente nas cantinas escolares. A maioria das autarquias já cumpre lei que obriga a ter esta opção mas exige que se diga no início do ano letivo.

A esmagadora maioria dos municípios portugueses já disponibiliza alternativa vegetariana nas refeições escolares para os vários níveis de ensino. Todos os dias são servidas milhares de refeições de norte a sul do país e, segundo a maioria das câmaras municipais, a procura está a aumentar. Algumas autarquias indicam que o consumo aumenta nos dias em que o prato é peixe e outras sinalizam que há um crescimento de alunos imigrantes, principalmente de origem asiática, adeptos de comida à base de vegetais.

Segundo informação recolhida pelo JN junto de cerca de 150 municípios, por norma, a alternativa vegetariana - obrigatória por lei desde 2017 - só é disponibilizada na maioria das escolas mediante pedido expresso dos pais ou alunos no início do ano letivo, principalmente no pré-escolar e 1.º Ciclo. Em algumas escolas, o prato vegan consta da ementa como opção com a compra antecipada de senha.