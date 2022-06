Prazo para alterar zonas de fumo divide restauração

A partir de janeiro de 2023, fumar em espaços públicos fechados vai tornar-se mais difícil. As zonas dedicadas a fumadores apenas poderão existir em estabelecimentos com uma área superior a 100 metros quadrados e um pé-direito mínimo de três metros. A portaria, que define as novas regras para a existência de zonas de fumo em estabelecimentos, dá meio ano aos restaurantes, bares e discotecas para se adaptarem. As associações dividem-se quanto ao prazo.

Para a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), o prazo fixado "afigura-se manifestamente curto", tendo em conta as exigências introduzidas pela portaria. Durante o período de consulta pública, a associação defendeu que as mudanças fossem obrigatórias apenas em 2024. Opinião diferente tem a PRO.VAR, que considera que o prazo "dá tempo suficiente para os empresários se adaptarem".