Prazo para limpeza dos terrenos termina no sábado

O ministro da Administração Interna recordou, esta quarta-feira, os proprietários que o prazo para limpeza dos terrenos florestais termina no próximo sábado, avançando que "é uma obrigação que todos devem cumprir".

"Até ao final do mês há uma responsabilidade que é dos proprietários e é de promoverem a limpeza das florestas e dos seus terrenos florestais, é mesmo uma obrigação que todos devem cumprir", disse aos jornalistas José Luís Carneiro, que participou hoje em Almada na sessão de apresentação da "Operação Floresta Segura, Floresta Verde 2022", uma iniciativa da Câmara Municipal e que inclui a inauguração do Sistema de Aviso de Risco de Incêndio Florestal.

O governante frisou que os proprietários ao cumprirem o dever de limpeza dos terrenos florestais, fazem com que Portugal fique "mais apetrechado para conseguir vencer esse flagelo que são os incêndios".

José Luís Carneiro indicou também que a partir do início do mês de maio a Guarda Nacional Republicana vai realizar um processo de fiscalização por todo o país. "A partir do início de maio, a GNR encetará um processo de sensibilização por todo o país procurando ir ao encontro dos proprietários e fazer ver a todos que a preservação da floresta e a valorização do ambiente é um dever de todos e uma floresta sem fogos é objetivo de nacional", precisou.

Segundo uma informação esta terça-feira divulgada pela GNR, em maio vai começar a fiscalização de gestão de combustível, nomeadamente nas freguesias identificadas como prioritárias, com elaboração de autos de contraordenação em casos de incumprimento.

Mais de mil freguesias prioritárias identificadas

Este ano, o Governo identificou 1001 freguesias prioritárias, menos uma do que em 2021. De acordo com um despacho publicado em março, a fiscalização nestas zonas é realizada entre 01 e 31 de maio, incidindo nos terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais (numa faixa de 50 metros) e os aglomerados populacionais, bem como parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários em espaços florestais (numa faixa de 100 metros).

Para as redes viária, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica a fiscalização será feita entre 01 e 30 de junho.

O ministro da Administração Interna disse ainda que "dentro de dias" o Governo vai apresentar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para este ano. Questionado sobre o reforço de meios de combate para a próxima época de fogos, José Luís Carneiro afirmou que "os meios estão a ser preparados com todo o rigor" e vão "corresponder às necessidades do país".