Prazos apertam para emigrantes que ainda não receberam o boletim

Eleitores do círculo da Europa têm até dia 12 de março para reenviar os envelopes com o seu voto, mas há quem ainda não tenha recebido.

Os boletins de voto para a repetição das eleições no círculo da Europa começaram a ser enviados no dia 22 de fevereiro, mas há "muita gente" que ainda não recebeu o boletim em casa, disse Pedro Rúpio, presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa, ao JN. A esperança é que os boletins cheguem no decorrer desta semana, para que todos os eleitores consigam votar dentro do prazo estabelecido, que é "um pouco apertado", disse.

Em países como a Suíça e a Suécia os eleitores já começaram a receber os boletins de voto na semana passada, assim como na Bélgica, Luxemburgo, França e Alemanha, disse Rúpio. É importante que os emigrantes recebam os boletins "hoje ou amanhã", caso contrário não "será possível as pessoas participarem".



Fator "tempo" é crucial

Pode ainda acontecer o eleitor não estar em casa e ser obrigado a levantar o boletim nos correios. "As pessoas têm de ter algum tempo para poder ir até aos correios levantar [o boletim] e votar diretamente. E para quem tem uma vida pessoal e profissional preenchida, nem sempre é possível fazer isso num espaço de tempo razoável", alertou.

É difícil fazer previsões sobre a dimensão da adesão eleitoral, o mais importante é garantir que os boletins chegam atempadamente, considera.