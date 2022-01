Precários do Superior protestam em frente ao Ministério das Finanças

Catarina Paço Rodrigues Hoje às 19:01 Facebook

Há 31 funcionários do Ensino Superior Público, a maioria docentes, em situação de precariedade apesar do Programa governamental destinado a regularizar vínculos precários na Administração Pública (PREVAP). Segundo a FENPROF e o SINDEP, cabe ao ministro das Finanças "desbloquear" a situação.

22 investigadores, 4 docentes e 5 técnicos de Instituições públicas de Ensino Superior têm contratos precários porque, mesmo existindo o direito a um vínculo laboral, a homologação, cujo processo deverá demorar 5 dias úteis, nestes casos não é aprovada pelo ministério das Finanças, acusam.

O ministro do Ensino Superior Manuel Heitor e o ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública deram o aval para a resolução do problema, que continua por resolver, tendo motivado uma concentração esta quarta-feira no Terreiro do Paço em Lisboa.

Segundo Luís Lopes, dirigente do SINDEP, a situação encontra-se na "gaveta" do ministro João Leão "sem explicação".

"5 dias são quantos meses e quantos anos?"

Cleia Detry, investigadora e docente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) na área da arqueologia, diz ser remunerada através de bolsas desde que em 2001 terminou a licenciatura. Foi através do processo PREVAP que Cleia Detry procurou aprovação para ser integrada contratualmente, pondo um fim à situação precária.

No entanto, a situação está "bloqueada" e "sem razão", o que gera "incerteza" e "muita ansiedade", disse ao JN, afetando os seus planos futuros. Outros investigadores na mesma situação da Universidade do Porto obtiveram já aprovação, ao contrário desta docente da FLUL.

Célia Martins, docente na mesma universidade na área de estudos anglísticos viu o seu processo aprovado em 2019, mas espera a homologação há 18 meses. "Não se entende porque é que isto está por resolver", afirma. "A vida pessoal e na instituição fica atrasada".

O dirigente da SINDEP, Luís Lopes, frisa que "o governo decidiu começar uma luta contra a precariedade na administração pública" e que "segundo a resolução n.º 52 de 1 de junho de 2020, a homologação deve ser feita em 5 dias úteis". "5 dias são quantos meses e quantos anos?", pergunta, ironizando com a demora na resolução do processo.

Em declarações a todos os que se concentravam em frente ao ministério das Finanças, Mário Nogueira, secretário geral da FENPROF, afirmou que "a situação de precariedade não é indiferente" e apelou a que , estando perto do final da legislatura, "Leão pode sair com honra" ao dar resposta a este problema.