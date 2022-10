Preciosa Branco já tem os seus três "nenucos" em casa

Alice, Margarida e Vicente nasceram em Viana. Casal já tinha dois filhos, de cinco e dois anos.

Maria Preciosa Branco, 37 anos, uma enfermeira natural de Arcos de Valdevez, traz ao pescoço um colar que lhe foi oferecido pelo marido nos últimos dias, com cinco letras: A, G, M, A e V. São as iniciais dos seus cinco filhos, por ordem de nascimento: Afonso e Gabriel, com cinco e dois anos, e Margarida, Alice e Vicente, que nasceram no mês passado na maternidade da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo. Preciosa deu à luz três dos 148 bebés que ali vieram ao Mundo em setembro. E contribuiu para o total de 1051 nascidos entre o primeiro e o nono mês de 2022.

O triplo nascimento, que surpreendeu, sobretudo, por ser fruto de uma gravidez espontânea, aconteceu cerca das 7 horas do dia 22 de setembro. Os irmãos ainda prematuros (com 33 semanas e quatro dias de gestação) foram para a incubadora. Vicente e Margarida tiveram alta com a mãe no dia 8 de outubro. Alice chegou a casa terça-feira. Ontem, 27 dias após o parto, a família estava toda reunida em casa, em Barcelos. "Dizem que parecem uns bonequinhos, perfeitinhos. Que, por serem tão pequeninos, parecem "nenucos"", afirma.