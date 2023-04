Precipitação inferior ao normal nos últimos seis anos

Joana Amorim com Delfim Machado Hoje às 09:29 Facebook

Na estação de Vila Real de Santo António, há nove anos que valores estão abaixo da média. Temperaturas acima de 2022. Na quinta-feira, foi batido recorde.

Nos últimos seis anos hidrológicos, os valores de precipitação estiveram, consecutivamente, abaixo do normal. Com destaque para 2021/2022, que foi o terceiro mais seco desde que há registos. Para já, os valores acumulados do presente ano hidrológico, que se iniciou em outubro, estão ligeiramente acima da média. Mas as temperaturas têm estado sempre acima, exceto em fevereiro.

De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) ao JN, no ano hidrológico em curso, e até ao passado dia 15 de abril, a precipitação acumulada era superior ao valor médio 1971-2000, "apesar de muito próximo". Comparando com o ano anterior, o "valor é muito superior, com uma diferença de cerca de 350 milímetros". Com variações espaciais significativas.