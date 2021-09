Preço da eletricidade para as famílias não vai aumentar em 2022, garante Matos Fernandes

JN Hoje às 17:36 Facebook

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, anunciou, esta terça-feira, que não haverá aumento do preço da eletricidade para os consumidores domésticos no ano de 2022.

O governante recordou que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) tem o "poder de fixar a tarifa de acesso às redes", que "tem muita expressão na tarifa que pagamos".

Ainda assim, e continuando a recordar que "é a ERSE que fixa as tarifas finais", Matos Fernandes garantiu que o Governo "está em condições de dizer que não haverá aumento do preço da eletricidade para os consumidores domésticos do mercado regulado no ano de 2022 e que haverá uma redução de pelo menos 30% na tarifa de acesso às redes para os industriais".

O governante sublinhou ainda que se o mercado não regulado, no próximo ano, tiver tarifas mais altas do que o regulado, "a transação está à distância de um telefonema e é imediata".

Em julho, a ERSE anunciou que a atualização da tarifa de energia para os consumidores do mercado regulado será de 3%, em relação aos preços em vigor, no total da fatura de eletricidade (com IVA), o que se traduz num aumento de cerca de 1,05 euros na fatura média de um casal sem filhos (com potência contratada de 3,45 kVA) e de 2,86 euros para o consumo de um casal com dois filhos (potência de 6,9 kVA).

"Estes aumentos intercalares [a 1 de outubro] representam que vamos chegar ao final deste ano com o preço da eletricidade para os consumidores domésticos com um aumento de 1,6% relativamente ao 31 de dezembro de 2020. Mas não nos podemos esquecer nunca que 85% dos clientes da baixa tensão beneficiaram da redução do IVA [nos primeiros 100 Kw]", afirmou o ministro.

Matos Fernandes disse ainda que, desde que o Governo socialista está no poder, o preço da eletricidade baixou 11% e desmitificou a "frase comum" de que a eletricidade em Espanha é mais barata do que em Portugal. "É falso. A eletricidade em Espanha é mais cara do que em Portugal e o valor da eletricidade em Portugal é até inferior ao da zona euro", sublinhou.