Preço da vacina contra HPV é entrave à proteção

Vendas baixaram nas farmácias no ano passado. Dificuldades económicas das famílias justificam.

A venda das vacinas contra o HPV, o vírus do papiloma humano responsável pelo cancro do colo do útero, diminuiu no ano passado. Também os rastreios, outra principal forma de prevenção, sofreram uma quebra. O preço elevado também afasta as mulheres e são precisas três doses.

A Associação Nacional das Farmácias registou, em 2020, uma queda de 5,8% na comercialização daquelas vacinas, o que representa menos 2010 unidades. Em causa, explica Daniel Pereira da Silva, ex-diretor do serviço de ginecologia do IPO de Coimbra, estarão dificuldades económicas das famílias, provocadas pela pandemia de covid-19.