Preço do leite subiu 120% em ano e meio e descida não está à vista

Produtores, indústria e distribuição dizem não ter lucros excessivos. Portugal contraria países europeus.

O preço do leite mais do que duplicou em ano e meio. As marcas brancas estão a ser vendidas, agora, a 86 cêntimos e as restantes acima dos 90. Portugal deixou de ser o país da Europa que paga pior à produção, mas, no percurso até ao consumidor, a margem de "lucro" quase triplicou. Indústria e distribuição garantem não estar a lucrar três vezes mais. Os produtores não veem margem para descidas, mas, na Europa dos 27, Portugal é um dos cinco estados onde o preço ainda não caiu.

Em ano e meio, o preço pago à produção em Portugal Continental subiu dos 29 para os 59 cêntimos. Ainda assim, o país fechou o ano passado com uma queda de 4% na produção de leite e menos quase 200 produtores. Este ano, a queda mantém-se: em fevereiro, face ao período homólogo de 2022, há menos 300 produtores (menos 8%) e menos cinco milhões de litros de leite entregues (menos 2%).