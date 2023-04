Preço inibe pais de comprarem vacinas extra para proteger os filhos

Mais de 70% da população revela que estaria disponível para comprar vacinas extra e que não estão atualmente integradas no Programa Nacional de Vacinação (PNV), caso fossem aconselhadas pelos médicos. No entanto, o custo é a principal barreira apontada para adquirir estas vacinas, aponta um estudo, divulgado esta quinta-feira, pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma).

São sobretudo os pais com filhos menores (71,1%) que estão mais abertos à possibilidade de adquirir vacinas extra ao PNV: 95,8% dos progenitores "são da opinião que todas as vacinas com indicação para administração em crianças devem estar integradas no Programa Nacional de Vacinação", lê-se no estudo desenvolvido pela consultora 2Logical e aprovado pela Apifarma. A vacina extra PNV mais referida - e uma das mais recomendadas por pediatras, médicos de medicina geral e familiar e enfermeiros para as crianças - é a contra a doença meningocócica para prevenir a infeção por bactérias da meningite.

Porém, conscientes do custo que representa para as famílias, a maioria dos profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros e os médicos, admitem que não fazem a recomendação ou o aconselhamento de vacinas extra aos progenitores por causa do "custo/preço da vacina". É também por esta razão, que os pais dizem não ter acesso às vacinas que não estão incluídas no PNV. No entanto, quando há essa recomendação, são sobretudo os "médicos e os enfermeiros que mais aconselham as vacinas extra PNV", com destaque para os pediatras e os pneumologistas.