Preço nas cantinas duplica e câmaras exigem mais verba

Empresas estão a pedir mais de três euros por almoço para o próximo ano letivo, mas o Governo só paga 1,40 euros aos municípios. Autarcas reclamam o aumento do pagamento do Estado. Associação Nacional de Municípios está a discutir tema com Executivo.

Muitos municípios estão com dificuldade em contratar o fornecimento de refeições escolares para o próximo ano letivo, porque as empresas estão a pedir o dobro do que o Estado paga. E já há concursos públicos sem qualquer candidato. Os autarcas temem prejuízos de milhares de euros, caso o Governo não aumente de imediato a comparticipação.

Por aluno, a tutela paga cerca de 1,40 euros às câmaras, mas as empresas estão a pedir mais de três euros por refeição devido ao aumento do preço dos combustíveis, dos alimentos e do salário mínimo. O JN apurou que o tema será discutido, esta semana, na comissão técnica que acompanha o processo de descentralização, na qual têm assento a Associação Nacional de Municípios (ANMP) e representantes do Estado. O Governo foi alertado para o problema, antes da aprovação do Orçamento do Estado.