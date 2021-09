Preços da energia na indústria deverão estabilizar em 2022

Marisa Silva Hoje às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Correia Neves, revelou que as estimativas do Governo apontam para que os preços da energia para utilizações industriais estabilizem no próximo ano. A garantia foi avançada, na manhã desta quarta-feira, durante uma visita Prémiere Vision Paris, uma feira de referência do setor têxtil e vestuário.

"Este é um problema que estamos a enfrentar a curto prazo. Sentimos e, todos os países estão a sentir, uma alta de preços na energia e da matéria-prima. Há razões objetivas para isso. O Governo, no lado dos apoios que pode dar para a estabilização dos preços dirigidos à indústria, vai fazer iniciativas fortes. Vamos usar todos os recursos que temos disponíveis para ajudar que a definição tarifária, que é da responsabilidade da ERSE, possa conduzir a uma redução muito significativa das tarifas de acesso à rede. O Governo está a estimar que, ao longo do próximo ano, os preços de energia para as utilizações industriais estabilizem. É nessa vertente que estamos a apostar e julgamos que será muito importante para aumentar as condições concorrenciais face a outros produtores", afirmou o governante.

A par do preço da energia, a falta mão-de-obra no setor da indústria foi outro dos temas abordados pelo secretário de Estado Adjunto e da Economia. João Neves admitiu esta é uma "dificuldade", não apenas portuguesa, à "qual não estamos imunes", fruto da baixa natalidade.

"Vamos ter menos jovens no futuro. É uma tendência que não existe só em Portugal, mas nas sociedades mais desenvolvidas. Temos que, por um lado, apostar na automatização daquilo que é possível automatizar. Portanto, construir soluções tecnológicas com a nossa capacidade de conhecimento daquilo que são os processos de fabricação. Por outro lado, temos de apostar naquilo que é a formação das pessoas e no acréscimo de competências que podem ter", referiu João Correia Neves, recordando que, no âmbito do Compete, têm existido "avisos específicos para esta dimensão" que o setor "tem aproveitado bem".

Para o secretário de Estado Adjunto e da Economia, torna-se ainda necessário captar novas pessoas. Quer seja em Portugal, quer seja no exterior. "A indústria tem alguns elementos de pouca atratividade, mas isso também parte da capacidade das empresas e das estruturas associativas de mostrarem aquilo que de bom existe no setor e de transformar essas condições numa espécie de 'sex appeal' para os jovens", acrescentou o Secretário de Estado Adjunto e da Economia.

A Première Vision, uma das feiras de referência para o setor têxtil, conta com a participação de cerca de meia centena de empresas da indústria têxtil. É "um sinal muito importante para o mercado" que mostra a "resiliência" da indústria portuguesa.

"O facto de estarem aqui tantas empresas portuguesas é prova da enorme capacidade de resistência durante um período bastante difícil e da enorme flexibilidade em se adaptarem às tendências de evolução do mercado. Estamos aqui a mostrar o que sabemos fazer. Quer do ponto de vista dos tecidos e da confeção, quer do ponto de vista de outros elementos relacionados com a sustentabilidade", sublinhou João Neves, destacando ainda que o mercado Francês é "muito importante" para Portugal.

PUB

"Temos cerca de 70% das nossas exportações para os cinco principais mercados: Espanha, França, Reino Unido e para a Alemanha. É aqui que se concentra a nossa capacidade de exportação, é aqui que somos reconhecidos como bons fabricantes e como boas empresas que concebem bons produtos", frisou.