Preços em queda nos alojamentos para estudantes

Custos descem mais em Braga do que em Lisboa e Porto. Site passa a sinalizar valores.

Os preços médios do alojamento privado para universitários estão em queda desde o início do ano, com maior incidência no Norte. A redução tem sido constante e acentuou-se durante a fase de confinamento. O distrito de Braga regista o triplo da descida dos valores, em comparação com os distritos do Porto e Lisboa, sendo a cidade minhota aquela onde um quarto custa menos.

Nos últimos seis meses, os valores médios mensais cobrados por um quarto em Braga desceram 17%, passando de uma média de 291 euros para 241 euros. No Porto, a queda foi de 6%, fixando-se nos 280 euros. Já em Lisboa, onde o alojamento estudantil é o mais caro do país, a descida fixou-se nos 5% e encontra-se nos 355 euros.