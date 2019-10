Prémio de 45 mil euros para Portugal em novo "jackpot" do Euromilhões

Hoje às 22:57 Facebook

O próximo concurso do Euromilhões prevê um "jackpot" de 71 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou, sexta-feira, na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 400.906,66 euros, vai para três apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 56.025,43 euros, vai contemplar cinco jogadores, um deles em Portugal. No caso português, há que deduzir cerca de 11 mil euros de imposto de selo (IS), o que encurta o prémio em 20%, para cerca de 45 mil euros.

O quarto prémio, de 5.269,95 euros, vai ser entregue a 26 apostadores, um dos quais em Portugal. Com o IS, aplicável desde os tempos da "troika" a prémios superiores a cinco mil euros, o prémio fica pelos 4216 euros.

A chave vencedora do concurso 086/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 34 - 37 - 39 - 40 - 50 e pelas estrelas 04 e 10.