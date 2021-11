Prémio reconhece a investigação feita nos hospitais nacionais

Rui Dias Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Realiza-se, esta terça-feira, na sede do Infarmed, em Lisboa, a entrega dos galardões dos primeiros Prémios AICIB (Agência de Inovação Clínica e Inovação Biomédica). O júri independente, internacional, analisou 17 candidaturas, premiou 14 e atribuiu três menções honrosas a centros de investigação clínica de unidades hospitalares do sistema público e privado.

"O objetivo destes prémios, com uma componente monetária (6600 euros) é apoiar projetos de capacitação apresentados e desenvolvidos pelos centros de investigação clínica das unidades de saúde hospitalares do sistema de saúde, com o objetivo de promover a sua organização, profissionalização e de melhorar o seu desempenho", esclarece Teresa Machado Luciano, vice-presidente da AICIB.

A AICIB foi criada, em 2018, por resolução do Conselho de Ministros e tem, desde a sua constituição quatro intervenientes, dois públicos, INFARMED e Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e dois privados, APIFARMA e Health Cluster Portugal.

Esta Agência foi criada facilitar o apoio, financiamento e promoção da investigação clínica e a inovação biomédica, nomeadamente aquela de que é projetada especificamente para melhorar os resultados de saúde.

O júri analisou 22 candidaturas, de que resultaram 14 prémios e três menções honrosas que são hoje entregues numa cerimónia que decorre, esta terça-feira, a partir entre as 15 e as 17 horas, na sede do IFARMED, com a presença do secretário de Estado da Saúde Diogo Serras Lopes.

Entre os premiados estão o Grupo CUF, Grupo Champalimaud, Centro Hospitalar Universitário do Porto (Santo António), IPO do Porto, Centro Hospitalar Universitário de São João (Porto) Hospital Senhora da Oliveira (Guimarães), Centro Hospitalar da Cova de Beira (Covilhã), Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Hospital Distrital da Figueira da Foz, Centro Hospitalar de Setúbal e Hospital Fernando da Fonseca (Amadora). As menções honrosas foram atribuídas ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, Centro Hospitalar Barreiro Montijo e ao Centro Hospitalar Douro e Vouga.

Pedro Cunha, diretor do Centro Académico de Formação do HSOG, uma das instituições premiadas afirma que "não há dúvida absolutamente nenhuma que estas unidades são importantes na retenção de talento no SNS. Porque oferecem aos médicos um projeto de vida com progressão em que podem dar uma contribuição para o desenvolvimento do conhecimento. É aliciante e faz com os profissionais fiquem vinculados não só às atividades clínicas, mas também a projetos de investigação."

PUB

O médico do Hospital de Guimarães dá o exemplo de diversos ensaios que decorrem naquele hospital, nomeadamente na área dos medicamentos para tratar a covid-19, "com fármacos já existentes e novas moléculas."